Германия возглавила силы быстрого реагирования НАТО — DER SPIEGEL

2 января 2023, 9:45

С 1 января Бундесвер отвечает за председательство этих войск в Альянсе. В прошлом году их возглавляла Франция.

Это означает, что если бы НАТО в 2023-м пришлось быстро отправить войска, немецкие солдаты были бы на передовой.Very High Readiness Joint Task Force, VJTF были созданы после первой войны в Украине в 2014 году и с тех пор являются центральным элементом стратегии сдерживания россии. Их особенность - высокая степень готовности. 20 000 солдат должны быть мобилизованы в течение нескольких дней и размещены в кризисных регионах.