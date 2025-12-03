3 декабря 2025, 11:15

В Германии украли около 20 тыс. боеприпасов бундесвера из грузовика

Как сообщил Spiegel, водитель гражданского грузовика оставил груз на ночь на незапертой стоянке в промышленной зоне в Саксонии-Анхальт.



В ящиках, которые украли неизвестные, было 10 тыс. боевых патронов для пистолетов, почти 10 тыс. учебных патронов для штурмовых винтовок и дымовая амуниция.



Министерство обороны назвало инцидент серьезным нарушением безопасности и заявило, что такие боеприпасы не должны попадать в чужие руки. Следствие предполагает, что кража была спланированной и злоумышленники наблюдали за перевозкой патронов. Сейчас бундесвер совместно с местной полицией расследует произошедшее.

