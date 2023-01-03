В Германии начали производство артиллерии для ВСУ

3 января 2023, 10:45

Об этом сообщил советник компании Kraus-Maffei Wegmann Николас Драммонд в Twitter.

"Иногда объединение двух проверенных решений в новую концепцию может быть революционным, избегая значительного риска. Начато производство Boxer RCH-155 для Украины", – написал он.RCH 155 представляет собой закрытую пушку на колесном шасси, построенную на узлах и агрегатах немецко-нидерландского многоцелевого бронетранспортера Boxer. Только САУ оснащена более мощным турбодизелем, который развивает 815 лошадиных сил против 711 лошадиных сил оригинального бронетранспортера. Общая боевая масса машины – 39 тонн, из них масса артиллерийского модуля – 12,5 тонн. Максимальная скорость хода по шоссе составляет 100 км/ч, а запас хода на одной заправке – до 700 километров.