Кільцева електричка Києва запустила безконтактну оплату

На 17 станціях кільцевої електрички відтепер доступна безконтактна оплата за проїзд, зокрема:
▪️Протасів Яр;
▪️Київ-Деміївський;
▪️Лівий берег;
▪️Лівобережна;
▪️Київ-Дніпровський;
▪️Русанівка;
▪️Троєщина;
▪️Троєщина-2;
▪️Почайна;
▪️Зеніт;
▪️Рубежівський;
▪️Святошин;
▪️Борщагівка;
▪️Київ-Волинський;
▪️Караваєві дачі;
▪️Сирець;
▪️Вишгородська.
Система поки що працює в тестовому режимі.
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