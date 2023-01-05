5 января 2023, 11:15

Кільцева електричка Києва запустила безконтактну оплату

На 17 станціях кільцевої електрички відтепер доступна безконтактна оплата за проїзд, зокрема:

▪️Протасів Яр;
▪️Київ-Деміївський;
▪️Лівий берег;
▪️Лівобережна;
▪️Київ-Дніпровський;
▪️Русанівка;
▪️Троєщина;
▪️Троєщина-2;
▪️Почайна;
▪️Зеніт;
▪️Рубежівський;
▪️Святошин;
▪️Борщагівка;
▪️Київ-Волинський;
▪️Караваєві дачі;
▪️Сирець;
▪️Вишгородська.

Система поки що працює в тестовому режимі.
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