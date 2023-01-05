5 января 2023, 11:15

Кільцева електричка Києва запустила безконтактну оплату

На 17 станціях кільцевої електрички відтепер доступна безконтактна оплата за проїзд, зокрема:



▪️Протасів Яр;

▪️Київ-Деміївський;

▪️Лівий берег;

▪️Лівобережна;

▪️Київ-Дніпровський;

▪️Русанівка;

▪️Троєщина;

▪️Троєщина-2;

▪️Почайна;

▪️Зеніт;

▪️Рубежівський;

▪️Святошин;

▪️Борщагівка;

▪️Київ-Волинський;

▪️Караваєві дачі;

▪️Сирець;

▪️Вишгородська.



Система поки що працює в тестовому режимі.

