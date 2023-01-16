Кіберполіцейські викрили співмешканців у шахрайстві з використанням фішингу

16 января 2023, 12:15

21-річний уродженець Миколаївщини спільно зі своєю співмешканкою використовували фішингові посилання та Telegram-боти для отримання банківських даних громадян.

Фішинг маскували під надання соціальної допомоги від держави. Також фігуранти купували в Даркнеті скомпрометовані дані банківських карт.



Використовуючи ці відомості, вони розраховувалися в інтернет-магазинах грошима з рахунків потерпілих. Більшість товарів купували для власного користування, а частину з них – перепродавали на платформах оголошень.



За попередніми даними, у такий спосіб вони привласнили близько 600 тис грн.



Чоловікові оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення.