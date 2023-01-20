20 января 2023, 15:45

З якою метою атакують російські хакери

Загальний аналіз вимірів російської військової агресії» виявляє, які цілі переслідують російські хакери, здійснюючи кібератаки на Україну та інші демократичні країни світу:



1. Збільшити хаос від конвенційного вторгнення, зменшити керованість країни, а також завдати шкоди критичній інфраструктурі.

2. Послабити Україну та її здатність ефективно протистояти конвенційній агресії.

3. Для дискредитації центральної та місцевої влади.

4. Разом з конвенційними атаками – здобути перевагу в інформаційному просторі (тобто позбавлення цивільного населення доступу до правдивої інформації).

5. Помститись за успішні дії України на дипломатичному фронті або за поразки росії – як військові, так і дипломатичні.

6. Посилити геноцидний ефект від конвенційної війни (шляхом атак на гуманітарні організації, операторів звʼязку, логістику тощо).

7. Завдати шкоди галузям, які становлять конкуренцію російським енергоносіям – зокрема, «зеленій енергетиці» в ЄС.

8. З метою політичного тиску на уряди інших країн, а також з метою зменшення допомоги Україні.

9. Для завдання іміджевих втрат важливим для Європи культурним проєктам.

10. Щоб «відсвяткувати» важливі для себе дати або зіпсувати свята українцям.

