23 января 2023, 11:45

Что означает новый Рамштайн для Украины?

Это уже 8 встреча группы союзников по обороне нашего государства. Чем важен сегодняшний день:

▪️Утверждение новых пакетов военной помощи.

▪️«Танковая коалиция» между теми странами, которые имеют на балансе танки Leopard и могут передать их Украине.

▪️Усиление системы ПВО современными ЗРК – SAMP/T и Patriot.

▪️Бронетехника — чтобы победить на поле боя, ВСУ нужно больше современной тяжелой техники: БМП, БТР, бронемашины.

▪️Демонстрация воли западных партнеров поддерживать Украину на пути к победе.

Министр обороны Германии анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на €1 млрд. Акцент будет сделан на противовоздушной обороне.
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