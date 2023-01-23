Что означает новый Рамштайн для Украины?

Это уже 8 встреча группы союзников по обороне нашего государства. Чем важен сегодняшний день:
▪️Утверждение новых пакетов военной помощи.
▪️«Танковая коалиция» между теми странами, которые имеют на балансе танки Leopard и могут передать их Украине.
▪️Усиление системы ПВО современными ЗРК – SAMP/T и Patriot.
▪️Бронетехника — чтобы победить на поле боя, ВСУ нужно больше современной тяжелой техники: БМП, БТР, бронемашины.
▪️Демонстрация воли западных партнеров поддерживать Украину на пути к победе.
Министр обороны Германии анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на €1 млрд. Акцент будет сделан на противовоздушной обороне.
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