Stratfor прогнозирует эскалацию между Израилем и Ираном

2 февраля 2023, 12:15

Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, известная как «теневое ЦРУ», выделяет следующие возможные сценарии развития ситуации в регионе после недавней, предположительно израильской, атаки на иранские военные объекты:



Скрытая война Израиля и Ирана будет продолжаться, создавая постоянный риск эскалации.



Нельзя исключать прямой конфликт между Израилем и Ираном. В ответ на последний удар Иран может:

- провести кибератаки против израильских целей в регионе Ближнего Востока;

- использовать свою обширную сеть марионеточных ополченцев для проведения беспилотных/ракетных атак против израильских интересов в таких странах, как Ирак, Сирия, Ливан и Йемен.



Иран может нанести удары по американским военным базам, государственной инфраструктуре и, возможно, коммерческим компаниям на Ближнем Востоке.



Иран может спровоцировать нападения палестинцев на Израиль.



Тегеран может обвинить правительство Азербайджана в содействии атаке на Исфахан.



Иран может совершить нападение на Иракский Курдистан, аналогичное нападению на Эрбиль в марте 2022 г.



Иран, вероятно, продолжит развивать свою ядерную программу.



Иран может объявить о продвижении исследований в области технологии баллистических ракет, включая возможности гиперзвуковых ракет, что вызовет тревогу в Израиле и арабских странах Персидского залива и еще больше усилит обеспокоенность по поводу передачи Ираном ракет РФ для использования в Украине.

















