В Турции хотят отказаться от обслуживания самолетов российских авиакомпаний

В Турции предупредили о возможности отказа в обслуживании самолетов российских авиакомпаний.
Крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş предупредил российские авиакомпании о рисках необслуживания в аэропортах Турции их самолётов, попавших под экспортные санкции США - они запрещают заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за рубежом. Компания советует российским перевозчикам планировать полеты только на самолетах, содержащих менее 25% деталей американского производства.
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