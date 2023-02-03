3 февраля 2023, 11:15

В Турции хотят отказаться от обслуживания самолетов российских авиакомпаний

В Турции предупредили о возможности отказа в обслуживании самолетов российских авиакомпаний.



Крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş предупредил российские авиакомпании о рисках необслуживания в аэропортах Турции их самолётов, попавших под экспортные санкции США - они запрещают заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за рубежом. Компания советует российским перевозчикам планировать полеты только на самолетах, содержащих менее 25% деталей американского производства.

