3 февраля 2023, 14:45

Росіяни донатять мільйони в крипті на допомогу Україні

Росіяни донатять мільйони в крипті на допомогу Україні, - повідомив ЗМІ заступник міністра Мінцифри.



Пожертвування на офіційні криптогаманці варіюють від $1 до кількох мільйонів.



"Я розумію, що всередині росії у них немає іншого способу допомогти, окрім як через крипту", - зазначив Олександр Борняков в інтерв‘ю ЗМІ.

