lifecell спільно з YASNO інформуватиме абонентів про відключення електроенергії

7 февраля 2023, 14:15

Мобільний оператор lifecell розширює співпрацю з YASNO і пропонує своїм абонентам нову послугу – SMS-нагадування про ймовірні стабілізаційні або екстрені відключення електроенергії в Києві.



lifecell розширює співпрацю з YASNO й пропонує своїм абонентам безкоштовне SMS-інформування про ймовірні стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії в Києві. Щоб замовити послугу, достатньо набрати *277#, обрати опцію «Активувати» та ввести номер групи енегроспоживання. Після активації SMS-сповіщення про стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії будуть надходити з номера 277.



У меню *277# також можна дізнатися свій номер групи за адресою та замовити інформування тільки про екстрені відключення електроенергії, у такому випадку SMS про стабілізаційні відключення не надходитимуть. Наразі послугою можуть скористатися лише абоненти, які бажають отримувати сповіщення за адресою, що знаходиться у м. Київ.



Підтримання та відновлення електромережі потребує значних коштів, тож зараз як ніколи важливо вчасно сплачувати рахунки за електроенергію. Абоненти lifecell можуть легко робити це без комісій через платіжний застосунок Paycell. З його допомогою можна оплачувати з мобільного рахунку різні послуги, зокрема й комунальні. Після першої оплати будь-яких послуг на суму понад 100 грн lifecell нараховує абонентові 5 Гб мобільного трафіку. Щоб здійснити платіж через Paycell, треба:

• у розділі «Сервіси» перейти в меню «Комунальні послуги»;

• вибрати електропостачальника YASNO (ТОВ «Київські енергетичні послуги»);

• ввести номер особового рахунку;

• вказати суму до сплати (від 1 до 4 000 грн);

• підтвердити оплату.

Кошти будуть списані з мобільного рахунку абонента, додатково вводити реквізити банківської карти не треба. Квитанцію про успішну транзакцію клієнт одразу отримає на свою електронну пошту.