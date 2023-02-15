Українці активно обмінюють в Укрпошті старі лампи на енергоощадні

15 февраля 2023, 13:45

Один мільйон українців вже обміняли лампи розжарювання на енергоощадні LED-лампи від початку впровадження Всеукраїнської програми, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему.

Станом на 14 лютого, за два тижні з початку програми, українці обміняли у відділеннях Укрпошти вже 5 мільйонів жарівок на стільки ж LED-ламп.



Найактивніше обмінюють лампи мешканці Києва та області. Так, на Київщині обміняли 585 тис, Львівщині – 420, Дніпропетровщині – 410 тис., Житомирщині 220 тис, Вінничині 248 тис, Одещині 237 тис, на Черкащині – 200 тис, на Хмельниччині 204 тис.



Європейський Союз планує надати Україні 35 млн LED-ламп. Нова програма, фінансована ЄС, є складовою підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту. До реалізації програми також долучилася Франція, яка профінансувала ще 5 мільйонів ламп, які українці вже отримують у найвіддаленіших містах та селищах міського типу.



«Паризька конференція в грудні минулого року стала значним кроком вперед у підтримці України. Зокрема, Європейський Союз запропонував надати до 50 млн. світлодіодів, щоб допомогти країні скоротити споживання електроенергії в той час, коли енергетична інфраструктура є мішенню для російських військ. Франція зробила свій внесок, якнайшвидше надіславши 5 мільйонів світлодіодних ламп, які будуть розповсюджені Укрпоштою по всій країні завдяки її унікальній мережі відділень» - коментує пан Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні.



Програма з обміну ламп стартувала 30 січня в обласних центрах та у великих містах нашої країни - Краматорську, Покровську та Кривому Розі. Згодом географія проєкту розширилися - до нього долучилися Донецька та Дніпропетровська області, а також міста та смт по всій країні, окрім окупованих ворогом територій. Станом на цей час обмін ламп відбувається у 2237 відділеннях поштового зв’язку. А вже з 25 лютого жителі сіл також зможуть обміняти по 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.



«За два тижні Укрпошта масштабувала програму на всі міста України – наші відділення видають українцям енергоощадні лампи навіть в прифронтовому Краматорську, деокупованому Херсоні та десятках інших українських міст і містечок. До кінця місяця плануємо, що пересувні відділення Укрпошти повезуть LED-лампи у найвіддаленіші села, щоб всі без винятку українці могли скористатися можливістю замінити старі жарівки на нові енергоощадні лампи. Частина ламп з першої партії вже роздана, решта – заброньована по заявках з Дії і чекає у відділеннях на своїх нових власників, а ми готуємося приймати наступні партії і закликаємо всіх, хто ще не обміняв лампи, долучитися до зміцнення енергетичного фронту країни», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Нагадаємо, програма з обміну ламп реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу. Вона впроваджується як один з інструментів енергоефективності, які дозволяли б вистояти під час енергокризи та забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години.