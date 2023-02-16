73% европейцев одобряют поддержку Украины — Eurobarometer

Согласно декабрьскому опросу, лидером по симпатии к Украине является Швеция — 97% поддержки.
Словакия, Греция, Болгария — всего три страны ЕС, где менее 50% граждан одобряют поддержку нашей страны.
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