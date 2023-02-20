20 февраля 2023, 16:15

Госдеп "успокоил" Маска

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что правительство США разговаривало с Илоном Маском об использовании спутникового интернета Starlink в Украине.



Не так давно SpaceX ограничила использование Украине Starlink для управления дронами.



В то же время Блинкен отказался отвечать, касался ли разговор ограничений по работе интернета для ВСУ.



«Я не могу ответить на этот вопрос. Я не могу поделиться никакими разговорами, которые мы вели, кроме того, что у нас были разговоры», — заявил Блинкен.

