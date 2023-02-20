Сатистика продаж планшетов в Украине: рейтинги по категориям

20 февраля 2023, 11:45

Планшеты вряд ли можно назвать таким же массовым продуктом, как смартфоны. Но у них есть своя целевая аудитория. Прежде всего те, кто любит смотреть фильмы и читать книги по дороге на работу, используя компактные устройства. Среди школьников они тоже востребованы. Представляем вашему вниманию статистические выборки, которые помогут разобраться в сегменте рынка планшетов.

Пальма первенства принадлежит китайской компании Xiaomi — планшетам этой торговой марки отдали предпочтение 21% покупателей. Второе место Apple (18%) занимает заслуженно, однако, статусный бренд с каждым годом теряет фанатов. Возможно, в Украине это связано с тяжелым финансовым положением, в котором оказались миллионы украинских граждан. На третьем месте закрепился Lenovo, и это можно назвать несомненным успехом.

Хотя 7-дюймовые модели все еще выпускаются, доля их продаж близка к нулю. Лидируют с большим отрывом гаджеты с экраном 10 дюймов (61%). Широко представлены такие планшеты в магазине Алло. На второе место вышли 11-дюймовые девайсы, третье — у гаджетов с еще большим размером. 7-дюймовые модели лет 5–7 назад были самыми востребованными, сейчас — откатились на 4-е место.

Современный "золотой" стандарт — FullHD: примерно половина продаваемых девайсов обеспечивает именно такое разрешение. Формат 2К и выше наступает на пятки (40%); на долю всех остальных приходится 9%.

Те, кто отдают предпочтение планшетам, покупают гаджеты с большим объемом, поскольку фильмы и игры занимают много места. Поэтому на первом месте девайсы со 128 ГБ памяти (48%), 64-гигабайтные — на втором месте (30%), практически равные показатели у планшетов с 32 и 256 ГБ памяти (10% и 9% соответственно).

Здесь несомненными лидерами являются "долгоиграющие" модели. Такую возможность обеспечивают батареи емкостью 7000 мА·ч и выше — их предпочитает 80% покупателей. На втором месте — планшеты с аккумулятором на 6000–7000 мА·ч (10%), на категорию 5000–6000 мА·ч приходится 8% продаж.

Характеристика не самая важная, но по ней тоже есть статистика:

0,45–0,5 кг — 31%;

0,5–0,55 кг — 25%;

0,4–0,45 кг — 22%;

свыше 0,75 кг — 5%;

0,35–0,4 кг — 4%;

0,55–0,6 кг — 3%.

Напоследок предлагаем ознакомиться с рейтингом моделей, которые в 2022 году пользовались наибольшей популярностью. Большинство из них можно приобрести в интернет-магазине Алло Харькова:

1. Лидером с долей в 8,8% является Xiaomi Pad 5 (вариант с 128GB встроенной памяти). Диапазон цен на такой планшет довольно широкий: 14–25 тыс. грн.2. Вдвое меньшей популярностью (4.4%) пользовался еще один представитель китайского бренда — Xiaomi Redmi Pad в конфигурации 128GB/6GB стоимостью 10000–11200 грн.3. Apple iPad 2021 модельного ряда с 64GB встроенной памяти расположился на третьем месте (3,8%, 14–24 тыс. грн).4. На четвертом месте — планшет Blackview Tab 13 (3,5%, 7200–9500 грн).5. Замыкает наш ТОП-5 Xiaomi Redmi Pad в конфигурации 128GB/4GB, цена на который стартует от 9000 грн.

Надеемся, анализ приведенных данных поможет выбрать наиболее подходящий вам по параметрам планшет.