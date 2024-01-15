Испанию назвали лучшей в мире страной для автомобильного туризма

Австралийский сервис Compare the Market AU назвал Испанию лучшей страной для туристических поездок на автомобиле. Аргументы: отличные дороги, недорогой прокат и бензин, безопасность.
На втором и третьем месте — Канада и США соответственно.
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