Uber запускає нову опцію на підтримку України

24 февраля 2023, 9:45

Пасажири Uber у Великій Британії та Європі можуть допомагати Україні щоразу, коли здійснюють поїздку, за допомогою нової опції «Uber для України» у застосунку.

Її запуск відзначає рік з початку повномасштабного вторгнення Росії.

За допомогою опції «Uber для України» компанія пропонує звичайну поїздку UberX з включеним до вартості 1 фунтом стерлінгів, що піде на закупівлю необхідних машин швидкої допомоги для України.



Кошти збирають у партнерстві з UNITED24, міжнародною фандрейзинговою платформою, створеною за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Завдяки попереднім кампаніям Uber вже зібрав понад 3 мільйони доларів з пожертв користувачів та коштів компанії, яких достатньо для закупівлі 50 машин швидкої допомоги.



Велика Британія є однією з 16 країн Європи, де пасажири зможуть скористатися опцією «Uber для України».



Дара Хосровшахі, CEO Uber, коментує: «Поки хоробрий народ України мужньо зустрічає другий рік повномасштабної війни, ми маємо продовжувати підтримувати його. Разом із користувачами з усього світу ми вже передали Україні 50 автомобілів швидкої допомоги. Але ми повинні діяти й надалі. Тому, починаючи від сьогодні, люди по всій Європі можуть зробити прояв своєї надзвичайної солідарності частиною свого повсякденного життя».



Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр і Міністр цифрової трансформації України, зазначив: «Під час повномасштабної війни бізнеси та люди з понад 110 країн світу підтримали Україну через платформу збору коштів UNITED24. Великі світові компанії, як Uber, допомагають не лише зібрати кошти на машини швидкої допомоги, а й утримати Україну в центрі уваги всього світу. Я вдячний компанії та її клієнтам, які підтримують українських медичних працівників у цей поворотний момент світової історії».



Uber працює в Україні з 2016 року. Наразі компанія працює у збиток, щоб запропонувати користувачам нижчі ціни на задоволення їхніх щоденних транспортних потреб, та вищий дохід для 25 000 водіїв платформи у країні.



Відтоді Uber розширив географію діяльності в Україні з дев’яти до вісімнадцяти міст. З моменту вторгнення Uber надав понад 100 000 безоплатних поїздок українським переселенцям; запропонував безоплатний транспорт для медичного персоналу та пацієнтів понад 300 лікарень; а також створив спеціальну логістичну платформу для агенцій ООН для розвезення екстреної допомоги.



Нещодавно Uber розробив спеціальну версію застосунку Uber, щоб забезпечити безоплатними поїздками команди реставраторів Національного науково-дослідного реставраційного центру України для обстеження, реставрації та захисту тисяч експонатів, важливих для збереження культурної спадщини та національної ідентичності країни.



Також Uber зібрав понад 8,5 мільйонів доларів з внесків користувачів з усього світу та коштів компанії на підтримку України.