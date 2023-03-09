Боррель раскрыл детали нового плана военной помощи Украине

9 марта 2023, 18:45

8 марта в Стокгольме прошла неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза, в которой принял участие и глава МО Украины Алексей Резников.



Пункт №1

Cтраны, которые поставят Украине артснаряды, получат компенсацию в €1 млрд от Европейского фонда мира (ЕФМ) на пополнение своих арсеналов.



Пункт №2

Страны ЕС должны наладить централизованные закупки снарядов (и для себя, и для помощи Украине) через Европейское оборонное агентство. Это снизит затраты и сократит сроки логистики. На программу также выделяется €1 млрд.



Пункт №3

До конца года в странах ЕС пройдут подготовку 30 000 украинских военных, из них 11 000 – до конца марта.



Чего ждет Украина?

Алексей Резников перед началом встречи, в частном порядке, заявил коллегам, что Украине срочно нужен «миллион артиллерийских снарядов калибра 155-мм». Также для успешного контрнаступления нам необходимы системы ПВО, танки и БМП.