Укрпошта доставить продукти харчування у прифронтові регіони України

10 марта 2023, 13:15

Національний поштовий оператор став партнером компанії «АТБ-маркет» та долучився до реалізації масштабного проєкту доставки продуктів харчування та товарів першої необхідності на деокуповані території та у прифронтові регіони України.

Відтепер отримати найнеобхідніше можуть жителі Донецької, Харківської та Херсонської областей. Послугою доставки також можуть скористатися жителі інших регіонів, які мають родичів та близьких на прифронтових територіях, аби подбати про них та допомогти у поверненні до нормального життя.



Станом на сьогоднішній день Укрпошта здійснює доставку продуктів харчування та побутових товарів з магазинів торговельної мережі «АТБ» до 150 населених пунктів Харківщини, Донеччини та Херсонщини. До населених пунктів, в яких через руйнацію відсутні великі мережі продуктових магазинів, замовлені товари потрапляють за допомогою пересувних відділень Укрпошти.

Масштабний проєкт з підтримки місцевого населення звільнених та прифронтових територій компанія «АТБ-маркет» розпочав в партнерстві з Укрпоштою. Стартовим регіоном реалізації проєкту стала звільнена Харківщина, яка зазнала значних руйнувань під час бойових дій та протягом тривалого періоду нищівної окупації. Компанія в партнерстві з Укрпоштою організувала доставку найнеобхіднішого провіанту через відділення поштового оператора. Весь процес від замовлення продуктів в інтернет-магазині АТБ до отримання у поштовому відділені займав у середньому від двох до п'яти робочих днів. Згодом географія проєкту розширилася на території Херсонської та Донецької областей. Глобальна мета проєкту – не тільки забезпечити місцевих жителів продуктами харчування, а й допомогти їм у відновленні побуту та поверненні до звичайного мирного життя.



Для того, щоб зробити замовлення продуктового набору в інтернет-магазині «АТБ», потрібно виконати три кроки:



1. Обрати населений пункт на сайті магазину «АТБ» (у формі вибору)



2. Наповнити свій кошик, обрати службу доставки – Укрпошта та оформити замовлення



3. Отримуємо посилку у відділенні Укрпошти та сплатити доставку.



Вага кожного замовлення може бути від 10 до 100 кг, в залежності від відділення, на яке обрана доставка. Доставка продуктів та товарів здійснюється від 2 до 7 днів, враховуючи віддаленість населеного пункту. Спеціально для того, щоб у жителів деокупованих територій та прифронтових регіонів була можливість скористатися послугою та задовільнити свої потреби у найнеобхіднішому, Укрпошта додає додаткову знижку у 20% на доставку до своїх і без того доступних тарифів. Відстежити відправлення в режимі реального часу можна так само, як зі звичайними посилками, адже після оформлення в особистому кабінеті буде вказаний номер ТТН.



Укрпошта традиційно заходить першою на звільнені території Харківщини, Херсонщини, Донеччини з фінансовими, поштовими та логістичними послугами. Насамперед компанія забезпечує видачу пенсій, фінансової допомоги від благодійних організацій та відновлює доставку посилок та періодики. Розуміючи потребу та складнощі, з якими стикаються жителі деокупованих територій, Укрпошта змінює формат своїх послуг: так, компанія почала доставляти ліки, які можна замовити прямо в листоноші через паперову форму, а відтепер спільно з АТБ доставляє також продукти харчування на деокуповані та прифронтові території України.