Создан ноутбук для блекаутов: работает до 2-х лет без подзарядки

14 марта 2023, 10:15

Норвежский разработчик программного обеспечения Андреас Эриксен (Andreas Eriksen) собрал своего рода ноутбук, который может похвастаться огромным временем автономной работы, измеряемым годами.

Название устройства PotatoP: Potato (картошка) используется для описания маломощных устройств, а суффикс P соотносится к языку LISP.Благодаря литий-полимерной батареи ёмкостью 12 000 мАч и небольшому солнечному элементу, установленному справа от экрана, устройство может проработать до двух лет, в зависимости от окружающего освещения.