Естонія відправить в Україну снайперську зброю і спецспорядження, — ERR

Пакет охоплює різні гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне й медичне спорядження, патрульні катери та тепловізори.
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