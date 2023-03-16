16 марта 2023, 14:45

Естонія відправить в Україну снайперську зброю і спецспорядження, — ERR

Пакет охоплює різні гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне й медичне спорядження, патрульні катери та тепловізори.
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