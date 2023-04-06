Укрпошта запустила першу автоматизовану сортувальну лінію

6 апреля 2023, 10:15

Попри рік повномасштабної війни, Укрпошта продовжує автоматизуватися та запускає процес впровадження сучасних автоматизованих сортувальних ліній для дрібних посилок.

Завдяки впровадженню 1-го конвеєру на 64 напрями, швидкість обробки дрібних посилок збільшиться до 8 тис од/год! Лише 1 смуга може сортувати понад 150 тис. посилок на добу. Це у 8 разів більше, ніж наші працівники вручну обробляли раніше



«Щоденні обстріли, пошкоджена інфраструктура і всі виклики бізнесу в умовах повномасштабної війни не зупинять Укрпошту на шляху розвитку і модернізації. Нові автоматизовані лінії на наших сортувальних центрах – великий крок вперед для команди і компанії. А головне – це ті операційні зміни, які вже завтра відчують українці, ті інвестиції, які повернуться нам довірою та любов’ю клієнтів. Бо ми робимо все, аби попри зовнішні обставини забезпечувати хороший сервіс і залишатися доступними, стираючи кордони між людьми, країнами, містами та селами. Цього року планується встановити ще 4-5 нових ліній, а в 2024 році повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій країні», – відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



На виготовлення та впровадження першого конвеєру на 64 напрямки пішло 5 місяців. На виготовлення та запуск наступних конвеєрів відведено 4-12 тижнів, в залежності від кількості напрямів сортування. Встановлене обладнання вироблено таким способом, що дозволяє в процесі експлуатації добавляти модулі, тим самим збільшуючи кількість напрямків сортування при зміні процесів, та кількість необхідних для обробки обсягів.



UIS Tilt tray sorter - це сортувальник, розроблений українськими інженерами. Більше 90% його складових виготовлено на 10 різних промислових підприємствах України, а сортуванням керує власне ПЗ на базі Oracle. Сортувальне автоматизоване обладнання складається з основної рами, кореток, бортів скиду, модулю сканування, модулю автоматичної подачі відправлень, датчиків заповнення тари та інформаційних дисплеїв стану портів, ваго-габаритний модуль. Воно також має системи запобігання електричного ураження та обладнане системою автоматичного вимкнення обладнання при потраплянні сторонніх об’єктів в рухові деталі сортувальника.



Для поставки конвеєрного обладнання для Укрпошти був вибраний український виробник - вітчизняне підприємство ТОВ «Українські інтелектуальні системи». Відповідний тендер завершився на початку жовтня минулого року. Українські Інтелектуальні системи (УІС) - це компанія, яка займається автоматизацією логістичних процесів, а саме: створенням ПЗ та виготовленням обладнання (сортувальників, конвеєрів, систем збору замовлень, поштоматів та ін.). Відбір підрядника та закупівля конвеєрного сортувального обладнання проводився через систему електронних закупівель РroZorro. Забезпечення сортувального обладнання обійдеться в $ 1,7 млн. За умовами закупівлі, у зазначену суму входить безпосередня вартість обладнання, його технічне та чотирирічне сервісне обслуговування, комплект запасних частин. Гарантійний термін – 48 місяців.



Додатково сортувальні центри будуть оснащені сортувальною лінією посилок з пропускною здатністю до 4 тис од/год з технологією «Put-To-Light». Це дозволить максимально автоматизувати операційні процеси сортування, зменшити кількість помилок, оптимізувати кількість персоналу та операційної площі, а також покращити та пришвидшити якість надання послуг.