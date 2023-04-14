14 апреля 2023, 10:45

HBO анонсировал очередной приквел к "Игре престолов"

Предположительно, проект рассчитан на три сезона, по числу повестей в сборнике: «Межевой рыцарь», «Присяжный рыцарь» и «Таинственный рыцарь».


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