17 апреля 2023, 17:23

Иран ведет переговоры с РФ и Китаем о поставках топлива для своих ракет

Politico: Иран ведет тайные переговоры с Россией и Китаем о поставках топлива для своих баллистических ракет, которые могут быть использованы в боях против Украины.



По данным Politico, иранские власти провели переговоры с представителями российских и китайских производителей химикатов о приобретении основного ингредиента твердого топлива, используемого для ракет - перхлората аммония (AP). По словам опрошенных изданием дипломатов, если сделка состоится, некоторые из этих ракет могут быть развернуты и против Украины.



Если Тегеран, Москва и Пекин договорятся о подобного рода поставках, это станет прямым нарушением санкций Совбеза ООН против Ирана.

