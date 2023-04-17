Иран ведет переговоры с РФ и Китаем о поставках топлива для своих ракет

Politico: Иран ведет тайные переговоры с Россией и Китаем о поставках топлива для своих баллистических ракет, которые могут быть использованы в боях против Украины.
По данным Politico, иранские власти провели переговоры с представителями российских и китайских производителей химикатов о приобретении основного ингредиента твердого топлива, используемого для ракет - перхлората аммония (AP). По словам опрошенных изданием дипломатов, если сделка состоится, некоторые из этих ракет могут быть развернуты и против Украины.
Если Тегеран, Москва и Пекин договорятся о подобного рода поставках, это станет прямым нарушением санкций Совбеза ООН против Ирана.
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