24 апреля 2023, 12:45

"Внештатный сход" авиабомбы в Белгороде мог быть результатом сбоя ГЛОНАСС

Источники из минобороны РФ сообщают, что падение планирующей бомбы произошло из-за сбоя в российской системе спутниковой навигации ГЛОНАСС.



Бомба, управление которой осуществляется через GPS глоннас, должна была планировать на Харьков. Но из-за ошибок в системе навигации (подмены точки GPS) упала на белгород. Исключать повторение такой ситуации – нельзя.

