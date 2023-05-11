Япония захотела в НАТО

11 мая 2023, 9:15

Япония ведет переговоры об открытии первого азиатского офиса НАТО из-за российского вторжения в Украину: глава МИД.



В интервью CNN министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что вторжение россии в Украину стало событием, имеющим последствия далеко за пределами Европы. Это заставило Японию переосмыслить региональную безопасность.

"Причина, по которой мы обсуждаем это, заключается в том, что после агрессии россии против Украины мир стал более нестабильным", — заявил дипломат.Ёсимаса Хаяси убежден, что происходящее в Восточной Европе не ограничивается только вопросом Восточной Европы - это напрямую влияет и на ситуацию в Тихоокеанском регионе."Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО становится… все более важным", - продолжил министр.По его словам, переговоры с Альянсом уже ведутся, но никакие детали пока не согласованы."Великий геополитический стратег" путин снова всех "переиграл".