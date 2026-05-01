Украина заинтересована в получении японского оружия

Смягчение Японией правил экспорта вооружений открывает путь для переговоров, которые в будущем могут привести к поставкам Токио военной техники для помощи Украине в отражении российского вторжения, сообщил Reuters посол Украины в Японии Юрий Лутвинов.
Хотя обновленные правила сохраняют контроль над экспортом в зоны конфликтов, они допускают исключения, которые служат интересам безопасности Токио — и Киев надеется воспользоваться этой оговоркой.
Как отмечает Reuters, после вторжения рф в Украину в Японии сразу осознали, что сами могут стать жертвой войны: японская территория находится всего в 110 км от Тайваня, и Токио опасается, что любая попытка Китая захватить остров может втянуть страну в конфликт. А потому связывают свою безопасность с безопасностью Украины.
"Если Украина падет, возникнет эффект домино. Вот почему Индо-Тихоокеанский регион и европейский континент неразрывны с точки зрения нашей безопасности", — считает посол.
По словам Лутвинова, в более краткосрочной перспективе Токио мог бы помочь в финансировании украинской разработки системы ПВО, что позволило бы снизить зависимость от американских ракет Patriot, которые становятся все более дефицитными. Также ведутся обсуждения участия Японии в программе НАТО PURL, которая финансирует закупки американского оборудования для Киева.
Японские фирмы также могли бы помочь Украине диверсифицировать источники электроники и микрокомпонентов, необходимых для тысяч дронов, развернутых на передовой.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 14:45
- Технологии | Сегодня, 14:15
- Технологии | Сегодня, 13:45
- Технологии | Сегодня, 13:15
- Технологии | Сегодня, 12:45
- Железо | Сегодня, 12:10
- Безопасность | Сегодня, 11:45
- Бизнес | Сегодня, 11:15
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Последние материалы
- Фотогалереи | Позавчера, 20:15
- Аналитика | 13 апреля, 9:03
- Аналитика | 12 апреля, 10:37
- Обзоры | 11 апреля, 13:40
- Обзоры | 11 апреля, 11:08
- Аналитика | 6 апреля, 23:14
- Обзоры | 5 апреля, 18:32
- Обзоры | 26 марта, 22:47
- Обзоры | 16 марта, 10:31
Популярные новости
- Технологии | Позавчера, 10:15
- Интернет | Сегодня, 14:45
- Технологии | Сегодня, 14:15
- Технологии | Сегодня, 13:45
- Технологии | Сегодня, 13:15
- Технологии | Сегодня, 12:45
- Железо | Сегодня, 12:10
- Безопасность | Сегодня, 11:45
- Бизнес | Сегодня, 11:15
