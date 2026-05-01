1 мая 2026, 14:15

Украина заинтересована в получении японского оружия

Смягчение Японией правил экспорта вооружений открывает путь для переговоров, которые в будущем могут привести к поставкам Токио военной техники для помощи Украине в отражении российского вторжения, сообщил Reuters посол Украины в Японии Юрий Лутвинов.



Хотя обновленные правила сохраняют контроль над экспортом в зоны конфликтов, они допускают исключения, которые служат интересам безопасности Токио — и Киев надеется воспользоваться этой оговоркой.



Как отмечает Reuters, после вторжения рф в Украину в Японии сразу осознали, что сами могут стать жертвой войны: японская территория находится всего в 110 км от Тайваня, и Токио опасается, что любая попытка Китая захватить остров может втянуть страну в конфликт. А потому связывают свою безопасность с безопасностью Украины.



"Если Украина падет, возникнет эффект домино. Вот почему Индо-Тихоокеанский регион и европейский континент неразрывны с точки зрения нашей безопасности", — считает посол.



По словам Лутвинова, в более краткосрочной перспективе Токио мог бы помочь в финансировании украинской разработки системы ПВО, что позволило бы снизить зависимость от американских ракет Patriot, которые становятся все более дефицитными. Также ведутся обсуждения участия Японии в программе НАТО PURL, которая финансирует закупки американского оборудования для Киева.



Японские фирмы также могли бы помочь Украине диверсифицировать источники электроники и микрокомпонентов, необходимых для тысяч дронов, развернутых на передовой.

