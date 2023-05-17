Крупнейшее урановое месторождение Казахстана перешло под контроль "Росатома"

17 мая 2023, 14:45

Российский госхолдинг «Росатом», объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли приобрел казахстанскую компанию «Буденновское», которое добывает уран на уникальном месторождении в Туркестанской области Казахстана.

Через несколько лет ежегодный объем добычи достигнет 6.000 тонн сырья. Информацию о переходе ценного актива под контроль российской компании, «Казатомпром» указал в финансовом отчете за 2022 г, сообщает Настоящее Время.



Менеджмент «Казатомпрома» выступал против этой сделки, тогда как ее продвигал суверенный фонд благосостояния Казахстана, пишет Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией. Это привело к уходу с должностей двух генеральных директоров, финансового директора, главного операционного директора и главного коммерческого директора.



