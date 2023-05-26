ТОП 3 ноутов для гейминга: подборка мощных аппаратов

26 мая 2023, 22:20

Игры — один из самых популярных видов досуга в Харькове среди людей разного возраста. В небольших квартирах не всегда есть место для размещения полноценного компьютера. Мощный ноутбук — отличная альтернатива стационарному ПК. Мы подготовили подборку топовых лэптопов для гейминга. Присмотритесь, может, среди них вы найдете свою идеальную модель.

Легкий корпус, стильный дизайн и мощная начинка — оптимальное сочетание для современного ноута. Особенность этой модели — соответствие стандарту MIL-STD-810H. Устройство выдерживает высокие нагрузки и подходит для работы в экстремальных условиях.

Лэптоп получил дисплей Nano Edge на основе матрицы IPS. Тонкие рамки не отвлекают от игры. Благодаря частоте обновления 120 Гц геймерский ноутбук воспроизводит видео с максимальной плавностью, переходы между кадрами незаметны для человеческого глаза.

За высокую производительность отвечают 4-ядерный Intel Core i5-10300H и дискретный графический адаптер NVIDIA GeForce GTX 1650. Производитель оснастил ноут 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. ASUS FX506LHB-HN324 — это разумное соотношение цены и качества.

Тонкий корпус и крутые технические характеристики — причины, по которым многие геймеры выбирают этот лэптоп. Устройство получило такие комплектующие:

Процессор. 8-ядерный AMD Ryzen 7 с базовой частотой 3,2 ГГц выдерживает высокие нагрузки. Запуск игр и других программ осуществляется в несколько секунд.

Графический адаптер. Внутри установлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 с объемом памяти 6 ГБ. Графический адаптер обеспечивает быструю обработку картинок, поэтому геймплей воспроизводится без задержек.

Дисплей. За яркое изображение отвечает 15,6-дюймовый экран на основе матрицы IPS. Дисплей с матовым покрытием, поэтому блики не отвлекут от игры. Частота обновления достигает 165 Гц, что обеспечивает плавный и четкий геймплей.

Ноут оборудован клавиатурой с подсветкой. Это удобно во время ночных игровых сессий.

Если ищете ноутбук с агрессивным дизайном и яркой подсветкой клавиатуры, обратите внимание на эту модель. Он невероятно мощный благодаря 6-ядерному процессору Intel Core i5-11400H и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Высокое качество аудио обеспечивается технологией Dolby Audio Premium.

Выбирая ноутбук для гейминга, учитывайте технические характеристики и возможности устройства. Кроме этого, важную роль играет количество портов и беспроводные технологии. Рекомендуем заглянуть на сайт Allo.ua и сравнить несколько моделей, чтобы не прогадать с выбором. Среди широкого ассортимента легко найти компьютер со стильным дизайном и мощной начинкой по выгодной цене!