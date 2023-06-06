6 июня 2023, 11:15

Науковці знайшли сотні таємничих структур у серці Чумацького Шляху

Науковці вже досліджували довгі вертикальні магнітні нитки у Чумацькому шляху.

Проте нещодавно вони виявили нові коротші структури, які тягнуться радіально до центру Чорної діри всередині галактики, пише Science alert з посиланням на The Astrophysical Journal Letters.

Як зазначають вчені з Північно-Західного університету у США, ці намагнечені "нитки", ймовірно, є залишками потоку надмасивної чорної діри Стрілець A*(Sgr A*). Вона взаємодіяла з навколишньою газоподібною атмосферою кілька мільйонів років тому.

Наразі центр Sgr A* є доволі тихим, однак ниткоподібні залишки свідчать, що центр галактики відносно нещодавно був активним.


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