Науковці знайшли сотні таємничих структур у серці Чумацького Шляху

6 июня 2023, 11:15

Науковці вже досліджували довгі вертикальні магнітні нитки у Чумацькому шляху.

Проте нещодавно вони виявили нові коротші структури, які тягнуться радіально до центру Чорної діри всередині галактики, пише Science alert з посиланням на The Astrophysical Journal Letters.



Як зазначають вчені з Північно-Західного університету у США, ці намагнечені "нитки", ймовірно, є залишками потоку надмасивної чорної діри Стрілець A*(Sgr A*). Вона взаємодіяла з навколишньою газоподібною атмосферою кілька мільйонів років тому.



Наразі центр Sgr A* є доволі тихим, однак ниткоподібні залишки свідчать, що центр галактики відносно нещодавно був активним.