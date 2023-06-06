lifecell нараховує пакети послуг мешканцям Херсонської області

6 июня 2023, 14:45

Для абонентів, які знаходяться в зоні затоплення після терористичного акту підриву Каховської ГЕС росіянами, lifecell нараховує пакети послуг без додаткової плати.

Після підриву окупантами Каховської ГЕС оператор нараховує своїм абонентам в населених пунктах Херсонщини, що знаходяться в районі підтоплення, пакети послуг без додаткової плати. Нарахування отримають всі, хто станом на сьогоднішній ранок перебував у таких населених пунктах: Херсон, Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове.



Вони містять 200 хвилин для дзвінків на всі номери в Україні та 20 ГБ мобільного інтернету, які можна використати протягом 7 днів.



