iPhone 14 Pro Max стал самым продаваемым в мире флагманом

9 июня 2023, 10:30

Samsung удалось обойти Apple в борьбе за первое место по глобальным поставкам смартфонов в течение первых трех месяцев 2023 года, но во многих важных отношениях iPhone - главный победитель мобильной индустрии в первом квартале.

Хотя технологическому гиганту из Купертино не удалось повысить показатели продаж телефонов в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, его общемировой спад был отнюдь не существенным, особенно на фоне показателей других ведущих производителей.

Apple также показала довольно хорошие результаты на ключевых рынках, таких как Китай и Западная Европа, не говоря уже о глобальном премиум-сегменте. Да, iPhone 14 Pro Max доминирует в чарте Q1 2023 года среди смартфонов стоимостью от 500 долларов, за ним следуют iPhone 14 Pro, iPhone 14 и iPhone 13.

Устройства стоимостью свыше $500 растут по всему миру, увеличившись на 4,7% за первые 90 дней года по сравнению с первым кварталом 2022 года, в отличие от моделей стоимостью от $300 до $500, от $200 до $299, от $100 до $199 и до $100, спрос на которые за тот же период времени снизился.

iPhone 14 Pro Max от Apple стал самым продаваемым в мире смартфоном высокого класса в 1 квартале 2023 года. Вы также можете найти iPhone 14 Pro Max в Украине.

Учитывая, что "обычный" iPhone 13 был самым продаваемым смартфоном в 2022 году, за ним с большим отрывом следовал его собрат Pro Max, примечательно, что iPhone 14 Pro Max и 14 Pro обошли своего "ванильного" собрата.

Если так будет продолжаться до конца года, то компания Apple определенно рассчитывает на рекордные показатели прибыли, чему будет способствовать присутствие iPhone 14 Plus, iPhone 12 и iPhone SE 3 среди 15 самых популярных в мире смартфонов стоимостью от 500 долларов в первом квартале 2023 года.

iPhone 14 Plus явно превосходит iPhone 13 mini, опережая Galaxy S23 в сегодняшней битве и уступая пятое место S23 Ultra. Это не совсем величайшая победа Samsung, хотя компания может быть относительно довольна тем, что S23 Plus, Z Flip 4, S22 и S21 FE 5G также попали в этот список 15 лучших.

Что касается не самой лучшей стороны для крупнейшего в мире производителя телефонов, то для Galaxy Z Fold 4 здесь не нашлось места после того, как были учтены Xiaomi 13 и Huawei Mate 50, а позиция Z Flip 4 сразу после скромного iPhone SE (2022), вероятно, не то, на что рассчитывала Samsung.

Складные устройства, похоже, уже испытывают непредвиденные трудности, и, очевидно, еще предстоит узнать, смогут ли Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5 изменить ситуацию с помощью массивного экрана-крышки и... некоторых усовершенствований дизайна соответственно. Семейство Galaxy S23, тем временем, скорее всего, продолжит бороться за успех… Пока на арену не выйдет линейка iPhone 15, которая почти наверняка также будет продаваться как горячие пирожки.