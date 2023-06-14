14 июня 2023, 12:15

На повне розмінування Київщини знадобиться від 30 до 70 років, – голова КОВА

На сьогодні у Київській області заміновано понад 17 тис. га території.



Наразі в області вже обстежено 4690 об'єктів, майже 2400 км доріг, 172 км залізничних колій, 1504 км ліній електропередач. Загалом відповідними службами знешкоджено майже 210 тис. вибухонебезпечних предметів.

