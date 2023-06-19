Президент Грузии: "Украина выиграет войну"

19 июня 2023, 13:45

Президент Грузии Зурабишвили в интервью изданию «Украинская правда» заявила, что она готова совершить визит в Украину хоть завтра.

Она добавила, что «борьба украинского народа приблизила Грузию к ЕС», и по ее мнению, Грузия и Украина вместе присоединятся к Евросоюзу.



Говоря о победе Украины в войне с РФ, президент Грузии отметила: «это будет победа не только для грузинского народа, а также для французского и немецкого народов, потому что все теперь понимают, что такое Россия. Они не очень хорошо понимают, что было бы, если бы Россия победила. Но мы (Грузия) понимаем, что это будет означать – мы, грузины, прошедшие через те же битвы».