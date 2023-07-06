6 июля 2023, 8:45

Вероятность теракта на ЗАЭС становится меньше &#65293; Буданов в интервью Times

Глава ГУР заявил, что к этому привели "определенные публичные и непубличные действия в этой сфере".

"И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает", – заявил он.
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