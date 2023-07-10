10 июля 2023, 14:45

Київський метрополітен отримав ще шість вагонів із Польщі

Загалом польські колеги вже передали 18 вагонів. Постачання ще 42 планується до кінця цього року.



Фахівці "Київського метрополітену" поетапно здійснюють огляд та перевірку отриманих вагонів, зокрема механічної частини.



Інвентарний парк вагонів комунального підприємства складає 821 вагон різних моделей та років випуску. Із них – 656 вагонів радянського виробництва.



Отримані вагони будуть використані як технічні донори для капітальних ремонтів діючого рухомого складу.

