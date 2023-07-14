Телескоп Уэбба сделал уникальный снимок рождения солнцеподобных звезд

14 июля 2023, 11:45

Изображение, опубликованное сегодня NASA, показывает облачный комплекс Ро Змееносца – ближайшую к нам область звездообразования, находящуюся на расстоянии 390 световых лет от Земли.

Телескопу удалось сделать очень подробный крупный план.На фото примерно 50 молодых звезд, каждая из которых по массе равна Солнцу или меньше.Самые темные области — самые плотные. Там в толстых пылевых коконах еще формируются протозвезды.Огромные биполярные струи молекулярного водорода, представленные красным цветом, доминируют на изображении. Это происходит, когда звезда впервые прорывается через свою родную оболочку из космической пыли."Изображение Ро Змееносца, сделанное Уэббом, позволяет нам увидеть очень короткий период звездного жизненного цикла с новой ясностью. Наше собственное Солнце давно пережило подобную фазу, и теперь у нас есть технология, позволяющая увидеть начало истории другой звезды", — прокомментировал ученый Клаус Понтоппидан.