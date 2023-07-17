17 июля 2023, 12:15

Израиль незаметно внедряет системы искусственного интеллекта в своей армии

"Армия обороны Израиля начала использовать искусственный интеллект для выбора целей для воздушных ударов и организации логистики военного времени по мере эскалации напряженности на оккупированных территориях и в отношениях с заклятым соперником Ираном", - пишет Bloomberg.



Сообщается, что передовые алгоритмы могут превзойти человеческие возможности и способны помочь военным минимизировать потери. Однако критики предупреждают о потенциально смертельных последствиях использования все более автономных систем.

