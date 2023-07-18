Казахстан намерен закупить турецкую бронетехнику на 2,5 млрд. долларов

18 июля 2023, 8:45

Казахстана планирует закупить у турецкой компании Otakar более 800 бронемашин ARMA на общую сумму в $2,5 млрд.

Об этом сообщает Orda.kz. Отмечается, что официального подтверждения от Минобороны страны пока нет.



Издание, цитируя владельца крупнейшего в Центральной Азии предприятия по производству колесных бронированных автомобилей ТОО Kazakhstan Paramount Engineering Барысова, отмечает, что отечественный аналог на 40% дешевле турецкой бронемашины. «Если будет постановление (по поводу закупки), то государство берет на себя обязательства. Какие бы решения не приняли, государство потеряет деньги», - заявил он.