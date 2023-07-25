Поїздки Укрзалізницею відображатимуться у застосунку Uber для подорожей

25 июля 2023, 12:15

АТ "Укрзалізниця" та глобальна платформа мобільності та доставки Uber Technologies Inc. оголосили про нову інтеграцію Uber Travel, що дозволяє поєднати поїздку Uber з рейсом поїзда "Укрзалізниці" та отримати 10% кешбеку з поїздок, здійснених до або від залізничних вокзалів у Києві.

Це — перша офіційна колаборація із залізничним перевізником в історії компанії Uber.



Щоб подорожі Україною стали ще комфортнішими, Uber пропонує спланувати поїздку до або від залізничного вокзалу заздалегідь. Щоб зробити це, користувачі можуть прив’язати до свого профілю в Uber облікові записи Google чи Microsoft. Після цього всі їхні плани подорожей можна буде знайти у вкладці "Travel" головного меню застосунку. Там же Uber пропонуватиме замовити поїздку за потрібним маршрутом заздалегідь, щоб не витрачати час на пошук авто на вокзалі. У Києві, що став першим містом запуску проєкту, користувачі також отримають 10% кешбеку з поїздок до та від залізничних вокзалів, замовлених через Uber Travel.



"Ми в Uber постійно працюємо над тим, щоб зробити поїздки наших користувачів якомога зручнішими та доступнішими. З початком війни переміщення Україною ускладнилися як через питання безпеки, так і через відсутність авіасполучення. Тож ми спільно з “Укрзалізницею” раді представити рішення, спрямоване полегшити подорожі у цей непростий час. Водночас ми горді, що Україна стала першою країною, де ми запустили таку інтеграцію із залізничним перевізником" — коментує Катерина Нетименко, country-менеджерка Uber в Україні та країнах Балтії.



У компанії зазначають, що рішення про інтеграцію залізничних квитків у застосунок виникло під час останнього візиту СЕО Uber Дари Хосровшахі в Україну, під час якого він подорожував Укрзалізницею та дізнався більше про вирішальну роль, яку відіграли залізничні перевезення протягом повномасштабної війни. Тоді ж CEO Uber провів плідні дискусії з керівництвом “Укрзалізниці” щодо співпраці між двома компаніями.



Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Uber подвоїв свою присутність до 18 міст по всій країні, забезпечив безоплатні поїздки для переміщених сімей, лікарів, вчителів і працівників екстрених служб, а також доставив вантажі з допомогою найбільш постраждалим громадам. Uber також співпрацює з платформою UNITED24, ініційованою Президентом Зеленським, щоб залучити пожертви та підвищити обізнаність про війну в усьому світі.



Як користуватися Uber Travel?



Відкрийте застосунок Uber та натисніть кнопку "Travel" у головному меню

Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft

Надайте Uber та партнеру компанії Uber-AwardWallet дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку

Переконайтеся, що ваші залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber

Відтепер ви можете замовити поїздку Uber заздалегідь, щоб авто очікувало на вас у пункті призначення



Для того, щоб квитки “Укрзалізниці” синхронізувалися з Uber Travel, вони мають прийти на вашу електронну адресу. Щоб отримати квитки, придбані через застосунок “Укрзалізниці” на пошту, потрібно вказати свою адресу у вкладці “Профіль” — “Мої дані”.