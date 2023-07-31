Бідність в Європі: інфографіка

31 июля 2023, 11:45

У 2022 році 95,3 млн людей в ЄС (22% населення) перебували під загрозою бідності або соціальної ізоляції, тобто проживали в домогосподарствах, які стикалися принаймні з одним із трьох ризиків: бідність за доходами, серйозна матеріальна та соціальна депривація та/або проживання в домогосподарстві з дуже низькою інтенсивністю праці (де дорослі працюють менше ніж на 20 % свого потенціалу протягом 1 року).

Згідно з даними Євростату, цей показник залишився відносно стабільним порівняно з попереднім роком (95,4 мільйона у 2021, 22 % населення).Частка людей, яким загрожує бідність або соціальна ізоляція, значно відрізняється від однієї країни ЄС до іншої. Найвищі показники зафіксовані в Румунії (34%), Болгарії (32 %), Греції та Іспанії (обидві по 26 %). І навпаки, найнижчі відсотки зафіксовані в Чехії (12 %), Словенії (13 %) і Польщі (16 %).