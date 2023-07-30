Мікроінвертор EcoFlow PowerStream - шлях до економії на комунальних послугах

30 июля 2023, 14:57

PowerStream - це інноваційна система, яка дозволяє живити вашу оселю електрикою, використовуючи одночасно і згенеровану сонячними панелями енергію, і міську мережу.

Мікроінвертор може знизити річні витрати вашої родини на комунальні послуги навіть до третини.



Не потрібно залучати спеціалістів - достатньо під'єднати інвертор до розетки 220W та сонячних панелей. А супертонкий кабель дозволить обійтися без свердління.



Отримуйте повну статистику використання енергії вдома та керуйте підключеними пристроями зручно через додаток.

Для максимальної ефективності, поєднуйте систему з сонячними панелями та зарядною станцією EcoFlow.