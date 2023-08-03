Bolt запустив функції, що захищають особисту безпеку водія та пасажира

3 августа 2023, 11:45

Здійснення будь-якої поїздки передбачає взаємодію водія та пасажира. Дуже часто враження від неї залишаються позитивними, проте бувають і ситуації, коли щось пішло не так.

Для того, щоб захистити водія та пасажира під час поїздки, компанія Bolt впровадила спеціальні функції безпеки – вони захищають особисту безпеку водія й запобігають небажаним або конфліктним ситуаціям.



Функції, які захищають особисту безпеку водія та пасажира



- Екстрений виклик

- Можливість поділитися деталями поїздки

- Оцінка водія

- Роз‘єднання водія та пасажира



«Між людьми іноді трапляються непорозуміння. Бувають ситуації, коли емоції беруть верх над розумом. Незважаючи на те, що за статистикою Bolt таких випадків дуже мало, ми намагаємося запровадити надійні механізми захисту як водія, так і пасажира й убезпечити їх на кожному етапі поїздки. Система оцінювання водія відсіює водіїв з низьким рейтингом ще до поїздки. Можливість поділитися деталями поїздки та функція «Екстрений виклик» надає додатковий рівень безпеки в дорозі. А функція роз'єднання водія та пасажира дозволяє уникнути можливих конфліктів у майбутньому», – зазначає Сергій Павлик, керівник напряму райд-хейлінґу компанії Bolt в Україні.



Безпека пасажирів та водіїв є пріоритетом №1 для компанії Bolt. Окрім безпекових функцій, що постійно тестуються та оновлюються, важливою складовою безпечних поїздок є страхування. Пасажири та водії застраховані на суму до 2.5 млн грн під час усіх поїздок, що здійснюються за допомогою платформи Bolt.