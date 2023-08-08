Кіберполіція викрила групу зловмисників у шахрайстві під виглядом інвестування

8 августа 2023, 13:15

Мешканці столиці розміщували рекламу в соцмережах і Telegram-каналах та через спеціальний вебсайт, де пропонували отримання надприбутків від інвестицій у казино.

Зловмисники переконували громадян перераховувати гроші через платіжну систему на підконтрольні банківські картки. Однак більше сотні вкладників обіцяних виплат так і не отримали.



19-річний лідер угруповання розробляв плани вчинення злочинів, зокрема нові способи залучення «інвесторів», займався отриманням банківських карток так званих дропів для подальшого виводу грошей, а також розподіляв отриманий прибуток між учасниками групи. Для спілкування із потерпілими та адміністрування власних Telegram-каналів організатор залучив ще чотирьох мешканців столиці, один із яких був неповнолітнім.



Учасникам групи оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), а організатору - ще й за ст. 304 (Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність) КК України.

