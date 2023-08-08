Помощь США Украине превысила помощь любой другой стране – The Washington Post

8 августа 2023, 16:15

По данным издания, из общей суммы доля военной помощи составляет $43,1 млрд, доля экономической поддержки – $20,5 млрд, еще $2,6 млрд составляет гуманитарная помощь.

Финансирование включает в себя вооружение, обучение, медикаменты, генераторы и восстановление.Эксперты рассматривают эту сумму как крупную инвестицию в союзника США, равной которой не было по крайней мере со времен Второй мировой войны, говорится в статье. Тогда план Маршалла с поправкой на инфляцию составил около $150 млрд за три года.