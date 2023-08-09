Від 256 ГБ до 2 ТБ: названо ємність флеш-пам'яті iPhone 15 Pro

Згідно з останніми новинами, моделі iPhone 15 Pro будуть доступні в старшій версії з 2 ТБ флеш-пам'яті.
Про це повідомляє MacRumors з посиланням на китайського постачальника комплектуючих для Apple. Як пише MacRumors, інформацію підтвердили щонайменше два різних джерела.
Крім того, моделі iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max у базових версіях отримають не менше 256 ГБ пам'яті. Нагадаємо, в лінійці iPhone 14 мінімальний обсяг пам'яті - 128 ГБ, пише smartphone.ua
Імовірно, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max будуть доступні з 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ флеш-пам'яті. Це пояснює чутки про те, що Apple збирається підвищити ціни на моделі iPhone 15 Pro цього року.
Раніше редактор Bloomberg Марк Гурман і технічний аналітик Джефф Пу заявили, що iPhone 15 Pro може коштувати від 1100 доларів, а iPhone 15 Pro Max - від 1200 доларів.