Від 256 ГБ до 2 ТБ: названо ємність флеш-пам'яті iPhone 15 Pro

9 августа 2023, 13:15

Згідно з останніми новинами, моделі iPhone 15 Pro будуть доступні в старшій версії з 2 ТБ флеш-пам'яті.



Про це повідомляє MacRumors з посиланням на китайського постачальника комплектуючих для Apple. Як пише MacRumors, інформацію підтвердили щонайменше два різних джерела.