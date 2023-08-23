Надзвичайно гнучкий Ethernet-кабель Cat.7 (10 Гбіт/с) від LAPP

23 августа 2023, 12:45

• Для передачі аналогових і цифрових сигналів в діапазоні частот до 600 МГц.

• Успішно протестований (понад 3 мільйони циклів згинання в кабельних ланцюгах)

• Кабель із підтримкою живлення через Ethernet для одночасного живлення та подачі даних невеликих мережевих компонентів із низькими потребами в енергії (наприклад, IP-камер, бездротових точок доступу).

• Ідеальний захист від електромагнітних перешкод завдяки подвійному загальному екрану з алюмінієвої ламінованої фольги та екрану з мідною опліткою з високим ступенем покриття (SF/UTP).

• Швидкий обмін інформацією через технологію Ethernet.

ЗАСТОСУВАННЯ:• Для високогнучкого використання / безперервного згинання в рухомих частинах машин і в кабельному ланцюзі в мережі PROFINET (тип C).• Також підходить для програм EtherCAT і EtherNET/IP.• Можна використовувати в сухому та вологому середовищі.• Зовнішня оболонка PUR витримує високі механічні навантаження.• Зовнішня оболонка PUR стійка до мастильних матеріалів на основі мінеральних масел і дуже стійка до хімічних речовин.• Підходить для зовнішнього використання.