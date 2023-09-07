Чому українські домени такі ж ефективні для сайту, як і міжнародні

7 сентября 2023, 11:20

Під час реєстрації домену для сайту власники часто вибирають із відомих — .com, .org, .biz. І це не дивно, адже адреси зі знайомими розширеннями викликають більше довіри у клієнтів. Та чи є якісь інші причини вибирати популярні міжнародні доменні зони — можливо, вони технічно надійніші або більше подобаються пошуковим системам?

Давайте розбиратися на прикладі бюджетних українських доменів у зоні UA — чому їх можна з тим же успіхом використовувати для сайту, як і будь-які інші, незалежно від їхньої ціни або популярності.

Але для початку давайте поговоримо про самі доменні імена в національній зоні України. Усього разом їх аж 70 найменувань — є з чого вибрати!

Ми не будемо тут докладно писати про сам .UA, оскільки для його отримання потрібно мати зареєстровану торговельну марку. А от домени другого рівня на кшталт com.ua, org.ua, in.ua або будь-які міські домени можна отримати за невеликі гроші без додаткових перевірок.

Існують імена для кожного обласного центру нашої країни — такі як kyiv.ua, kharkiv.ua, lviv.ua, odesa.ua тощо. Вони дуже зручні для бізнесу, який працює в певному регіоні, або для місцевих блогів чи ЗМІ.

Але реєструючи такий домен, придивляйтеся уважно, адже в нашій системі досі функціонують імена з російськомовним написанням міст — kiev.ua, chernigov.ua, odessa.ua тощо. Це стосується не всіх міст: є близько десятка таких дзеркальних доменів з російськомовним та україномовним написанням.

Самі реєстратори не рекомендують купувати такі адреси — крім того, що вони транслітеровані з мови окупанта, в майбутньому від них планують поступово відмовлятися. У зв’язку з цим учасники ринку доменних імен ініціювали акцію з підтримки столичного домена kyiv.ua, у межах якої буде здійснена масштабна інформаційна кампанія та запроваджені знижки на домени до 60%. Тож вибирайте домени з правильним українським написанням міст.

Отже, ви вирішили зареєструвати український домен kyiv.ua або com.ua. Чому цей варіант не гірший за міжнародний?

Для SEO-просування всі зони абсолютно однакові. Google та інші пошукові системи абсолютно ніяк не розрізняють їх та не виділяють кращі — просування сайту залежить тільки від конкретної стратегії.

З технічної точки зору вони такі ж надійні, як міжнародні. Доменна зона України існує з 1992 року та має дуже великий досвід роботи.

Українські домени доволі бюджетні, а особливо зараз, коли деякі з них можна придбати по акції зі знижкою.

У них набагато більше вільних адрес. Наприклад, всім відомий .com існує з 1995 року та має попит в усьому світі — тому найпопулярніші адреси в ньому вже давно розібрані. А от у наших зонах знайти хороше незареєстроване ім’я набагато більше шансів.

Ви можете сказати — але ж користувачі більше довіряють популярним доменам, як же вирішити це питання? Якщо ми говоримо про розкрутку сайту серед аудиторій, то тут багато нюансів. Позитивно впливає на впізнаваність імідж бренду, простота та асоціативність самого домену, правильне просування в соцмережах та безліч інших факторів. Грамотна маркетингова стратегія важить набагато більше, ніж вибір відомої зони. Тому не бійтеся використовувати українські домени для своїх сайтів — вони зручні та надійні.