Bloomberg допустил крупнейший с 2007 г. дефицит нефти на мировом рынке

14 сентября 2023, 14:45

Мировой рынок нефти в четвертом квартале 2023 г. может столкнуться с дефицитом поставок примерно 3,3 млн баррелей в сутки из-за сокращения добычи Саудовской Аравией, пишет Bloomberg, со ссылкой на отчет ОПЕК.

Отмечается, что потенциально такой дефицит станет самым большим за последние 15 лет.



Ранее Саудовская Аравия объявила о решении продлить сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца года. В Минэнерго королевства заявили, что снижение является предупреждающей мерой, нацеленной на поддержание стабильности и сбалансированности нефтяного рынка.









