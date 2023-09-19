Які системи ППО надали союзники?

19 сентября 2023, 9:15

Однією з найкращих систем протиповітряної оборони у світі називають американський комплекс Patriot.

Він призначений для ураження цілей на середній висоті і може збивати крилаті та балістичні ракети, літаки та безпілотники, причому у великій кількості.

На озброєнні України ЗРК з'явився навесні, саме за його допомогою ЗСУ почали знищувати російські «Кинджали», які раніше не могли перехоплювати.По одній батареї Patriot Україні поставили США, Німеччина та Нідерланди.

Ще одна зенітно-ракетна система, яку союзники активно постачають Україні – норвезький комплекс NASAMS із американським радаром. Його використовують понад 10 країн світу, зокрема Штати. ЗРК може збивати безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери в радіусі до 40 кілометрів.



США передали Україні більше 8 батарей NASAMS, Норвегія – 4, Литва – 2, Канада – 1.

Німецькі комплекси ППО IRIS-T Україні передавали Німеччина (20 установок) та Швеція (кількість установок невідома). Система призначена для захисту неба як над цивільними, так і над військовими об'єктами; може збивати повітряні цілі у радіусі до 40 кілометрів.

Ще один ЗРК американського виробництва, який союзники надавали Україні – Hawk.

США також передали Україні понад 20 установок самохідного ЗРК Avenger. Ця високомобільна ЗРК забезпечує протиповітряний захист малої дальності (до 5,5 км), може знищувати крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери на низькій висоті.

Британія поставила Україні 6 установок ЗРК Stormer HVM 2 – це мобільний комплекс, який знищує цілі на малих висотах.

Італія та Франція поставили Україні ЗРК SAMP/T, що здатний вражати повітряні цілі на відстані до 150 км.

Крім цього, Франція передала дві батареї своїх ЗРК Crotale, а Італія – невідому кількість ЗРК Skyguard. Обидва комплекси – малої дальності.